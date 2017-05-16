خادم الحرمين: القمة مع ترامب تؤسس لشراكة جديدة في مواجهة الإرهاب

الرياض (وكالات)

أكد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أن القمة العربية الإسلامية الأميركية التي تعقد في الرياض مع عدد من القادة والرئيس الأميركي دونالد ترامب، تؤسس لشراكة جديدة في مواجهة الإرهاب. وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الاثنين، إن «خادم الحرمين الشريفين رحب بزيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وقادة الدول العربية والإسلامية، والمشاركين في اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية الأميركية، والقمة العربية الإسلامية الأميركية التي تستضيفها المملكة.

وأعرب الملك سلمان عن ثقته بأن «مباحثات القمة السعودية الأميركية التي ستعقد في العشرين من شهر الجاري، ستسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات، وأوجه التعاون بينهما حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي». وأبدى خادم الحرمين الشريفين «تطلعه أن يسهم اللقاء التشاوري الذي سيعقد في الحادي والعشرين من الشهر الحالي في تكريس التضامن الخليجي، وأن تسفر القمة الخليجية الأميركية عن دعم العلاقات والمزيد من تضافر الجهود نحو تحقيق التطلعات لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «على أن القمة العربية الإسلامية الأميركية التي تعقد في اليوم نفسه ( الحادي والعشرين من الشهر الحالي)، تأتي في ظل تحديات وأوضاع دقيقة يمر بها العالم»، معربا عن أمله في أن «تؤسس هذه القمة التاريخية لشراكة جديدة في مواجهة التطرف والإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون خدمة لحاضر ومستقبل شعوبنا».

وتعد هذه هي الزيارة الأولى تاريخياً لرئيس أميركي إلى دولة عربية أو إسلامية في أول زيارة خارجية له، وهي تكسر تقليداً في بدء الزيارات الخارجية بكندا والمكسيك الحدوديتين. وأعلن ترامب أن أولى رحلاته الخارجية منذ وصوله إلى البيت الأبيض ستكون إلى السعودية وإسرائيل والفاتيكان، المراكز الروحية للإسلام واليهودية والكاثوليكية على التوالي. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن دعوات ستوجه إلى قادة 17 من الدول العربية والإسلامية.