ضبط 330 سلحفاة مهددة بالانقراض قيمتها 300 ألف دولار

كوالالمبور (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن الجمارك الماليزية ضبطت 330 سلحفاة مهددة بالانقراض مهربة من مدغشقر تقدر قيمتها بنحو 300 ألف دولار، في مطار كوالالمبور الدولي.

ووفقاً لصحيفة «نيو ستريتس تايمز»، فإنه تم العثور على السلاحف حية في خمسة صناديق عليها ملصق «أحجار»، وتتألف من خمسة سلاحف من نوع أنجونوكا، و325 من سلاحف النجمة الهندية، وذلك على متن رحلة لإحدى طائرات الاتحاد للطيران.

ونقلت الصحيفة عن عبد الواحد، نائب مدير الجمارك القول «هذه هي المرة الأولى التي نضبط سلاحف من نوع مثل أنجونوكا والنجمة الهندية، المهددين بالانقراض».

وعادة ما يمكن اقتناء سلاحف أنجونوكا في المنزل، ويمكن بيعها مقابل أربعة آلاف دولار، بينما النجمة الهندية تكون أصغر في الحجم، وتباع مقابل نحو ألف دولار.

وأضاف التقرير أنه لم يتم اعتقال مشتبه بهم حتى الآن.