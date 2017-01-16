منى المري تفتتح معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية

دبي (الاتحاد)

افتتحت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، النسخة العشرين من معرض «الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية 2017» الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط المتخصص في مجال الطابعات ولافتات الألواح الرقمية المبتكرة، بمعروضات تزيد قيمتها على 230 مليون درهم.

وخلال زيارتها، تعرفت منى غانم المري على أحدث التقنيات التي تقدمها الشركات العالمية العاملة في مجال الطباعة والإعلان، معربة عن تقديرها لما يقدمه المعرض من حلول وتقنيات وتجهيزات حديثة تخدم أحد القطاعات المهمة وثيقة الصلة بالحركة الاقتصادية القوية في دولة الإمارات، في الوقت الذي يشهد فيه مجال الطباعة والإعلان نمواً مطرداً مواكبا التطور السريع للاقتصاد الوطني وتنامي احتياجات القطاع الخاص من الحلول المبتكرة في ضوء التقنيات الحديثة التي ساهمت في تبديل معايير أساليب الدعاية التقليدية بما قدمته من أشكال وقوالب جديدة تتسم بالإبداع والابتكار.

وكشفت العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك «أجفا جرافيكس»، و«كانون الشرق الأوسط»، و«فليكس أوروبا»، و«ساين ترايد»، و«جاكيس» عن بعض من أحدث الابتكارات خلال المعرض، وذلك بحضور عبد الرحمن فلكناز، رئيس مجلس إدارة «إنترناشيونال إكسبو كونسلتس»، وشريف عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي «إنترناشيونال إكسبو كونسلتس» وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين بصناعة الطباعة والإعلان على مستوى المنطقة والعالم.

وقال عبد الرحمن فلكناز «النسخة العشرين من معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية دبي ستكون الأكبر، فيما نحتفل بـ 20 عاما من الجمع بين الشركات الكبرى والمبتكرين في صناعة اللافتات والطباعة التي تشهد في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي نموا كبيراً، ويرجع ذلك إلى استثمارات كبيرة من قبل الحكومات في البنية التحتية. وعلاوة على ذلك، لعب النمو في مؤسسات البيع بالتجزئة الكبيرة ومراكز التسوق أيضا دورا فعالا في دفع هذه السوق. كالعادة، نحن هنا لدعم الصناعة وأصحاب المصلحة في هذه الصناعة من خلال عرضنا. تم كشف النقاب عن بعض أسرار الصناعة المبتكرة، وستواصل في دفع هذه الصناعة».

وكونه أكبر معرض من نوعه في الشرق الأوسط، يعتبر هذا الحدث منصة شاملة حيث يمكن للصناعة أن تتفاعل مع صناع اللافتات والطباعة والمصنعين، والمهندسين المعماريين، والوكالات الإعلامية، ومطوري العقارات واستشاريي العلامة التجارية. خلال المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي قاعات 4 و5 و6 و7 و8 ويستمر حتى 17 يناير 2017.

وقال شريف عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة IEC «المشاركة التي نشهدها من كل من العارضين والزوار التجاريين تدل على إمكانيات هذه الصناعة. يسعدنا أن نرى تحولا ملحوظا في اليوم الأول من معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية 2017. يكبر المعرض عاما بعد عام بفضل الأبعاد اللانهائية التي يجب على الزوار معرفتها واكتشافها. ينتظر كمية من العملاء المحتملين، والعديد من فرص العمل العارضين في اس جي اي دبي عام 2017، بما أنه حدث كبير في منطقة الشرق الأوسط. عرض الحدث مجموعة رائعة من أحدث المنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم التي من المقرر أن تنزل إلى السوق هذا العام، ونحن واثقون من أن اليومين التاليين سيشهدان على الكم الهائل من الصفقات التجارية».

وأضاف «سنقدم أفضل المبدعين والعارضين في هذه الصناعة، فيما جميعا نعرض أفضل اللافتات والابتكارات والتقنيات في صناعة الرسوم البيانية. يقدم معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية 2017 أجنحة متخصصة لتلبية الاحتياجات الرقمية المتطورة، تجارة التجزئة والنسيج والتشطيب. يعني هذا أمرا واحدا: فرص غير محدودة».