علي معالي (دبي)

يرى ماجد العويس المحلل الفني، أن «العميد» خسر المباراة بـ«فعل فاعل» أمام «الملك» الذي نجح في الاستفادة من الأخطاء الكبيرة، وطريقة اللعب الغريبة التي انتهجها النصر، مشيراً إلى أن الخوف من الخسارة غلف أجواء اللقاء بشكل عام، وبالتالي لم يرتق إلى المستوى المأمول، ومع ذلك ظهرت الأفضلية واضحة للشارقة على مدار الشوطين.

قال: الأفضلية لمصلحة «الملك» من ناحية الاستحواذ على الكرة والفرص الضائعة، ووضح تأثر «الأزرق» بعدم وجود الأجانب الثلاثة، ومن خلال تشكيلة النصر، وضح أن المدرب الإيطالي برانديللي يريد التعادل، بسبب النقص الواضح وتشكيلة الفريق، وفي المقابل أراد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة استغلال عدم وجود أجانب النصر، وطريقة لعب المنافس، وظهر التكافؤ نوعاً ما في الشوط الثاني، والأفضلية النسبية بقيت من نصيب الشارقة، خاصة في جانب التنظيم الهجومي، وصنع شوكوروف ركلة جزاء جاء منها هدف، وهي بداية جيدة في أول ظهور للاعب في دورينا.

وقال: ضاعت من الشارقة خلال هذا الشوط فرص أكثر، وتراجع النصر، والسبب في ذلك تغيير برانديللي لطريقة اللعب التي اعتمدت على 3 - 5- 2، ما أصاب الخط الخلفي بـ«الدربكة» نتيجة تغيير مراكز اللاعبين بشكل مفاجئ وغير متوقع، وأوجدت طريقة النصر مساحات كبيرة بين صفوفه، ولو واجه فريقاً قوياً لاهتزت شباكه كثيراً، ومشكلة مدرب النصر أنه فكر في الدفاع أكثر من اللازم، في ظل غياب الأجانب، ولم نشاهد محمود خميس كما تعودناه، حيث لعب في الشوط الأول في الوسط، ولكنه يجيد أكثر في مركز المدافع الأيسر.

وأضاف: يمكن القول إن مدرب النصر تسبب في الخسارة، واستفاد العنبري من ذلك ليعود إلى «الإمارة الباسمة» بـ3 نقاط مهمة للغاية في بداية الدور الثاني.