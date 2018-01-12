العنبري:حذرت اللاعبين من «الثقة الزائدة »!

دبي (الاتحاد)

اعترف عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، بأن كثرة الإصابات في صفوف النصر، سببت له نوعاً من القلق على فريقه، خوفاً من استهانة اللاعبين بهذا الموقف، وبالتالي الاستسلام لفكرة تفوقهم النظري!

وقال: اللاعب الخليجي غالباً ما يشعر بالثقة الزائدة، عندما يدرك وجود غيابات عدة في صفوف منافسه، وهذا ما حذرت منه «الملك»، وكنت أخشى استقبال هدف في نهاية اللقاء، يحسم النتيجة لمصلحة النصر، وهو ما شعر به لاعبو الشارقة بالفعل، خاصة مع التغييرات التي أجراها «العميد»، وهو ما دفعهم إلى بذل مزيد من الجهد واقتناص النقاط الثلاث في النهاية. ويرى العنبري أن الفوز والحصول على ثلاث نقاط مهمة، بمثابة دفعة قوية وإيجابية لـ«الملك»، في مستهل الدور الثاني للبطولة، خاصة على صعيد الفرق التي تتنافس مع الشارقة في صراع الهروب من الهبوط، متمنياً أن يكون الفوز دافعاً قوياً لتقديم الأفضل، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة.

وشدد العنبري على أنه توقع صعوبة المباراة، في ظل وجود مدرب متميز على رأس الإدارة الفنية للنصر، فضلاً عن امتلاك الفريق لـ«دكة قوية»، ممثلة في لاعبين بدلاء متميزين، لكن الشارقة كان موفقاً، وجاءت النتيجة في مصلحته، مشيراً إلى أن الجدد لم ينسجموا بعد، مع بقية زملائهم.

وكشف مدرب الشارقة عن تخوفه من الفترة التي تعقب الانتقالات والتغييرات، لأنها تكون بمثابة مشكلة لأي فريق، نظراً لغياب التجانس بين الجدد والقدامي، إلا أن فريقه وفق في اجتياز هذه المرحلة، بالفوز المهم على النصر.