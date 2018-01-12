برانديللي: ما يحدث مع «العميد» لم أشاهده في حياتي!

وليد فاروق (دبي)

يعد النصر أكثر فرق دوري الخليج العربي تعرضاً للإصابات المختلفة والمتنوعة على مدار الموسم، وصلت إلى وجود قائمة زاخرة بالأسماء، تضم حالياً 8 أساسيين، من بينهم 3 أجانب، وهو سبب مباشر في الخسارة الأخيرة أمام ضيفه الشارقة 1 - 2، في افتتاح الدور الثاني.

وتضم قائمة الإصابات البرازيليين فاندرلي، ومارسيلو سيرينو، وفواز عوانة وعامر مبارك الذي أصيب مؤخراً بـ«الرباط الصليبي»، وجاسم يعقوب ومبارك سعيد وراشد عيسى، وقبل مباراة أمس الأول مباشرة، دهمت الإصابة المغربي عبد العزيز برادة، في المران الأخير، رغم أنه لا يشارك منذ 3 أسابيع تقريباً في المباريات وتم قيده مؤخراً بدلاً من الأرجنتيني ماورو زاراتي.

وفي الوقت الذي استعد الجميع، بما فيهم مدربه الإيطالي برانديللي، لعودة برادة بكل قوة وحماس، لحق اللاعب بأصحاب القائمة الطويلة، بعدما تعرض لـ«كدمة قوية»، وأصبحت «الإصابات المحيرة» لغزاً يهدد لاعبي «العميد»، خاصة أن عدداً كبيراً منها حدث في التدريبات وليس في المباريات، والثلاثي الأجنبي على سبيل المثال!

من جانبه، أكد دكتور محمد آدم اختصاصي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أن تكرار الإصابة بين اللاعبين على وجه العموم تتلخص في مجموعة من الأسباب، يأتي في مقدمتها الفنية التكتيكية والفنية التكنيكية، وفي أغلب الأحيان الاثنان معاً، وقال: