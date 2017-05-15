أبوظبي (الاتحاد)
أرست أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، عقداً جديداً على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، لتنفيذ بناء 4 منصات بحرية تابعة لها في حقول السفانية وظلوف والبري، ما يرفع عدد العقود الممنوحة للشركة منذ أكتوبر الماضي إلى ثلاثة عقود، حسب بيان أمس.
وقال المهندس عقيل عبد الله ماضي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «إن العقد يشمل أعمال الهندسة وشراء المواد والتوريد والتصنيع والنقل وتركيب أربع منصات نفطية بحرية، إضافة إلى مد أربعة خطوط أنابيب وكوابل بحرية».
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وأوضح ماضي، أن العقد الجديد يأتي في إطار اتفاقية طويلة الأمد وقعتها الشركتان في أكتوبر الماضي، لتنفيذ برامج «أرامكو السعودية» لتطوير حقول النفط والغاز المناطق المغمورة في المياه الإقليمية للسعودية في الخليج العربي.
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وأشار المهندس عقيل ماضي إلى أن تنفيذ العقد الجديد سيكون على مدى 23 شهرًا، معرباً عن ثقته التامة بكوادر الشركة الإدارية والفنية وقدرتها على تنفيذ الأعمال المطلوبة وفقاً للجدول الزمني المحدد، مؤكداً أن لدى الشركة كوادر مؤهلة ومدربة وذات خبرات فنية متقدمة يمكنها من الإيفاء بالتزامات الشركة مهما كان حجم الأعمال المطلوبة.