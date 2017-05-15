«دبي للخدمات المالية» تسائل مسؤولاً في «رويال شيلدز»

دبي (الاتحاد)

قبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهداً قابلاً للتنفيذ من رافيشانكار نايدو، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «رويال شيلدز ليمتد» لوساطة التأمين، المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية. وجاء التعهد نتيجة مخاوف سلطة دبي للخدمات المالية حول أعمال التأمين للشركة في وقت حيث أخفق نايدو في ترتيب معاملات تغطية إعادة التأمين وفقًا لتعليمات العميل والسماح بتقديم معلومات غير صحيحة إليه حول التغطية الخاصة به، والامتثال لمتطلب سلطة دبي للخدمات المالية الذي ينص على وجوب أن يكون كبير المسؤولين التنفيذيين مقيمًا في دولة الإمارات، وضمان أن تعكس البيانات المالية للعام المالي 2014 وضعها المالي بدقة، والتأكد من أن يكون لشركة رويال شيلدز ليمتد النظم والضوابط الكافية للاضطلاع بأعمالها الخاصة بوساطة التأمين.

وعلى ضوء ذلك وافق نايدو أيضا على دفع غرامة مالية وقدرها 70.000 دولار (256.900 درهم) إلى سلطة دبي للخدمات المالية، حيث يتم دفع 10.000 دولار (36.700 درهم) منها خلال موعد أقصاه 6 يونيو 2017، في حين يتم تعليق المبلغ المتبقي والبالغ 60.000 دولار (220.200 درهم) إلى أجل غير مسمى، ويصبح واجبًا للدفع في حال لم يلتزم السيد نايدو التعهد القابل للتنفيذ.