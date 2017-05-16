يوسف البستنجي (أبوظبي)

أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي أمس، إطار عمل شامل هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتناسب مع المخاطر لمديري صناديق رأس المال المخاطر، والذي بدأ العمل بموجبه بشكل فوري اعتباراً من 15 مايو الجاري، من دون فرض أي متطلبات مالية إضافية على مديري الصناديق على أساس رأس المال الأساسي أو الحد الأدنى لرأس المال القائم على الإنفاق، حسب ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي للسلطة التنظيمية للخدمات المالية في السوق.

وقال تينغ، خلال افتتاح فعاليات ملتقى «تحدي سيتي للتكنولوجيا من أجل النزاهة» الذي نظمه سيتي بنك في مقر سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية أمس: «لقد قمنا من منطلق حرصنا على تمكين الاستثمارات التي تدعم نمو وازدهار شركات التكنولوجيا المالية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتطوير أول إطار عمل شامل في المنطقة لمديري صناديق رأس المال المخاطر، بحيث لا يتم فرض أي متطلبات مالية إضافية على مديري الصناديق المرخصين في سوق أبوظبي العالمي والمستوفين اشتراطات الامتثال مع المعايير المحددة، ويتم فرض متطلبات بسيطة في جوانب أخرى».

وأضاف: «يأخذ إطار العمل الجديد في الحسبان، الخصائص المحددة لقطاع رأس المال المُخاطر، كما يوفر الضمانات اللازمة لمديري الصناديق لأداء عملهم بطريقة آمنة وسليمة».

وأوضح أن صناديق رأس المال المخاطر تساهم بدورٍ مهم في توفير الدعم والتمويل اللازمين للمشاريع الناشئة والابتكارية في مراحلها الأولى الساعية لإطلاق منتجات وخدمات جديدة أو توسيع أعمالها.