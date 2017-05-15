«سوق أبوظبي» يسجل 1.87 مليار درهم من مشتريات الأجانب في أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أبريل 2017 نحو 1.87 مليار درهم تشكل ما نسبته 56.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها 1.66 مليار درهم تشكل ما نسبته 50.1% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال الشهر نحو 206 ملايين درهم كمحصلة شراء.

أما على صعيد الاستثمار المؤسسي في شهر أبريل فقد بلغ صافي الاستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 252.4 مليون درهم تقريبا كمحصلة شراء.

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية أبريل من العام 2017 ارتفاعا بنسبة 1.78% الى 4522 نقطة. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، وحقق مؤشر قطاع الطاقة أعلى نسبة نمو والتي بلغت 8.23% تلاه قطاع البنوك بنسبة 5.34 % ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.08%،وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.32 % في حين تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.10% والخدمات بنسبة 3.09% وقطاع التأمين بنسبة 2.59 % ومؤشر قطاع العقار 2.34% ومؤشر قطاع الاستثمار 0.64%.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة نهاية أبريل 0.98% وبزيادة قدرها 4.2 مليار درهم لتبلغ 433.83 مليار درهم مقارنة مع 429.62 مليار درهم في نهاية مارس الذي سبق. وبالنسبة للتداولات فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 3.322 مليار درهم مقارنة مع 4.479 مليار درهم سجلت خلال شهر مارس، ووصل عدد الأسهم المتداولة نحو 1.612 مليار سهم مقارنة مع 1.838 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر الذي سبق، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 25319 صفقة مقابل 27537 صفقة في فترة المقارنة نفسها.

وبلغ معدل التداول اليومي خلال شهر أبريل 166 مليون درهم مقارنة مع 203 ملايين درهم في مارس، ووصل عدد أيام التداول 20 يوما مقابل 22 يوماً في الشهر الذي سبق وبلغ عدد الشركات المتداولة 55 شركة.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في التداولات، فقد استحوذ قطاع البنوك على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 1.496 مليار درهم وبنسبة 45.53% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع العقار بصفقات قيمتها 1.126 مليار درهم وبنسبة 34.26 % ثم قطاع سلع الاتصالات بتداولات قيمتها 298 مليون درهم وبنسبة 0.09%، و قطاع الطاقة بتداولات قيمتها 153.5 مليون درهم وبنسبة 4.67% وقطاع السلع الاستهلاكية 87.8 مليون درهم وبنسبة 2.67% وقطاع الصناعة بقيمة 47 مليون درهم وبنسبة 1.43% وقطاع التأمين بقيمة 39 مليون درهم وبنسبة 0.77% وقطاع الخدمات 12.9 مليون درهم وبنسبة 0.39%.