الإمارات والأرجنتين تقودان التحول في خارطة القوى الاقتصادية الصاعدة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تتهيأ العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والأرجنتين لدخول مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، تتيح الاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها الدولتان اللتان تشكلان معاً قوى اقتصادية ناشئة في الشرق والغرب، حسب دانيال ملحم الخبير الاقتصادي الدولي بشؤون أميركا اللاتينية والشريك المؤسس لمجموعة «نايتس بريدج بارتنرز» الأرجنتينية.

واعتبر ملحم أن زيارة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري للإمارات أمس الأول ولقاءه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، تعكس الأهمية الاستراتيجية للإمارات بالنسبة إلى الأرجنتين، إذ حرص على التوقف في دبي وهو في طريقه إلى زيارة الصين، أكبر شريك تجاري لبلاده، ما يؤكد اهتمامه بإقامة علاقات استراتيجية مع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار ملحم إلى أن الشهر الماضي شهد زيارات متبادلة على أعلى المستويات، حيث استقبلت بوينس آيرس وفودا إماراتية عديدة شملت وفد البعثة التجارية لغرفة دبي، ومجلس أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وشركة أبراج كابيتال. في الوقت نفسه، زارت وفود من وكالة مدينة بوينس آيرس للاستثمار، و«بي ايه انفستمت» ومجموعة «نايتس بريدج بارتنرز» الإمارات، وأجرت لقاءات عديدة مع مسؤولين حكوميين وممثلين للقطاع الخاص وقادة للمؤسسات المالية، معتبراً أن هذا العدد القياسي من الزيارات خلال فترة قصيرة رغم البعد الجغرافي، يعكس رغبة الطرفين القوية في زيادة التعاون في كل القطاعات.

وقال إن بناء شراكة استراتيجية بين القوتين الاقتصاديتين الصاعدتين، دولة الإمارات في الشرق، والأرجنتين في أميركا اللاتينية، التي عادت من جديد للانفتاح على العالم مع الإدارة الجديدة، سيفتح آفاقاً واسعة أمام البلدين في المستقبل.