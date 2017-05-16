الإمارات والأرجنتين تقودان التحول في خارطة القوى الاقتصادية الصاعدة

مصطفى عبد العظيم (دبي)
تتهيأ العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والأرجنتين لدخول مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، تتيح الاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها الدولتان اللتان تشكلان معاً قوى اقتصادية ناشئة في الشرق والغرب، حسب دانيال ملحم الخبير الاقتصادي الدولي بشؤون أميركا اللاتينية والشريك المؤسس لمجموعة «نايتس بريدج بارتنرز» الأرجنتينية.
واعتبر ملحم أن زيارة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري للإمارات أمس الأول ولقاءه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، تعكس الأهمية الاستراتيجية للإمارات بالنسبة إلى الأرجنتين، إذ حرص على التوقف في دبي وهو في طريقه إلى زيارة الصين، أكبر شريك تجاري لبلاده، ما يؤكد اهتمامه بإقامة علاقات استراتيجية مع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
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وقال إن بناء شراكة استراتيجية بين القوتين الاقتصاديتين الصاعدتين، دولة الإمارات في الشرق، والأرجنتين في أميركا اللاتينية، التي عادت من جديد للانفتاح على العالم مع الإدارة الجديدة، سيفتح آفاقاً واسعة أمام البلدين في المستقبل.
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