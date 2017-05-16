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رأي وتحليل

البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. صناعة القرارات الصحيحة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 16 مايو 2017

هانس بليكس*

تلقيت بغبطة إعلان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مؤخراً، عن اكتمال الأعمال الإنشائية الأولية للمحطة الأولى ضمن مشروع براكة للطاقة النووية، المشروع النووي السلمي الأول في دولة الإمارات. فقد حظيت بشرف الاطلاع عن كثب على البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ انطلاقته الأولى في العام 2009، وذلك من خلال عملي في «المجلس الاستشاري الدولي».

وطوال الفترة الماضية ازداد إعجابي بدولة الإمارات التي انضمت حديثاً للمجال النووي السلمي، وذلك لسعيها المتواصل من أجل الحصول على الرأي المتخصص والمشورة، وبالتالي نجاحها في اتخاذ قرارات فاعلة وملائمة خلال كل مراحل تطوير برنامجها النووي.

وأتاحت لي مدة عملي الطويلة في مجال الطاقة النووية فرصة متابعة التطور والتقدم الكبير الحاصل في القطاع النووي واكتساب الكثير من الخبرات الدولية التشغيلية، حيث تساهم الكثير من الدول حول العالم في تعزيز معارفنا الجماعية ومساعدتنا في الحفاظ على هذا المصدر المهم والمتنامي من الطاقة. وفيما تستعد دولة الإمارات لأن تصبح أولى المنضمين الجدد إلى مجتمع الطاقة النووية منذ عقود، فإنها لا تستفيد من هذه المعارف المتاحة فحسب، وإنما تسهم في تطويرها من خلال مشاركتها خبراتها الفريدة في بناء وتطوير هذا القطاع الجديد في الدولة.

يعد تطوير برنامج جديد للطاقة النووية السلمية مشروعاً بالغ التعقيد والطموح في آنٍ واحد، وذلك لكونه يحتاج قدراً كبيراً من التخطيط المسبق. وفي حال جرى ذلك على النحو الصحيح، فإن النتائج ستكون مذهلة. وستزود المحطات الأربع في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية عند استكمالها، شبكة دول الإمارات بـ 5.6 جيجاواط من الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وقبل 8 أعوام فقط، لم تكن منطقة براكة أكثر من مجرد شاطئ رملي، ولكنها أصحبت اليوم تمثل موقعاً لأربع محطات نووية سلمية متطابقة وشامخة في الأفق، ولا شك في أن هذا بحد ذاته يعد إنجازاً كبيراً.

أتاح لي المنصب الذي أشغله كرئيس لـ «المجلس الاستشاري الدولي» لدولة الإمارات العربية المتحدة الوصول التام لكل تفاصيل البرنامج. إذ وانسجاماً مع المبادئ التوجيهية الخاصة بـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، والمتعلقة بالدول التي دخلت حديثاً في مجال الطاقة النووية، بادرت دولة الإمارات بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وقوية تتمثل في «الهيئة الاتحادية الرقابة النووية»، وضمنت لها دوراً واضحاً ومتميزاً ومستقلاً عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «نواة» للطاقة المكلفة بتشغيل محطات براكة وصيانتها. ... المزيد
     
 

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