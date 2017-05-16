«دو» تطرح «شريحة بيانات» تصل إلى 50 جيجابايت

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «دو» أمس، «شريحة البيانات» التي تتيح للمستخدمين الاتصال بالإنترنت بشكل غير محدود وبسرعات فائقة، إذ يمكن للمستخدمين الاستفادة مما يصل إلى 50 جيجابايت من البيانات عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة في كل الأوقات والأمكنة.

ويمكن للعملاء الراغبين في الحصول على إحدى باقات شريحة البيانات التوقيع على عقود اشتراك لمدة 12 شهراً مع دو واختيار الباقة التي تعجبهم، ابتداءً من 3 جيجابايت مقابل 99 درهماً شهرياً، أو 10 جيجابايت مقابل 179 درهماً شهرياً أو 50 جيجابايت مقابل 379 درهماً شهرياً.

وتتيح دو للمشتركين الحاليين الحصول على بطاقة البيانات الجديدة، وفق عقود لمدة 12 شهراً مع نسبة مخفضة (10 جيجابايت مقابل 149 درهماً شهرياً أو 50 جيجابايت مقابل 279 درهماً شهرياً). واستكمالاً لإطلاق شريحة البيانات الجديدة توفر دو مجموعة متنوعة من الأجهزة اللوحية، حيث يمكن لعملاء دو الاختيار بين شراء شريحة البيانات بمفردها أو شرائها مع جهاز متوافق من محفظة الشركة المميزة من الأجهزة.