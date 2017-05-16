«دو» تطرح «شريحة بيانات» تصل إلى 50 جيجابايت

دبي (الاتحاد)
أطلقت شركة «دو» أمس، «شريحة البيانات» التي تتيح للمستخدمين الاتصال بالإنترنت بشكل غير محدود وبسرعات فائقة، إذ يمكن للمستخدمين الاستفادة مما يصل إلى 50 جيجابايت من البيانات عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة في كل الأوقات والأمكنة.
ويمكن للعملاء الراغبين في الحصول على إحدى باقات شريحة البيانات التوقيع على عقود اشتراك لمدة 12 شهراً مع دو واختيار الباقة التي تعجبهم، ابتداءً من 3 جيجابايت مقابل 99 درهماً شهرياً، أو 10 جيجابايت مقابل 179 درهماً شهرياً أو 50 جيجابايت مقابل 379 درهماً شهرياً.
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