دبي تسجل 15 مليار درهم في مجال التجارة مع قطر

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع قطر خلال العام 2016 نحو 15 مليار درهم، حسب أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي.

وأضاف خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر، أن التعاون والتنسيق بين الهيئات والإدارات الجمركية الخليجية يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التقدم الذي حققته دول المجلس من خلال الاتحاد الجمركي الخليجي في تطوير التبادل التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي خدمة لمصالح دولنا الشقيقة. وتمثل الأنشطة العالمية الكبرى التي تنظمها دولنا خلال السنوات المقبلة وفي مقدمتها معرض اكسبو دبي 2020 وبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر العام 2022 فرصة ثمينة لتعزيز التطور الاقتصادي الخليجي، ولذلك نحرص على تطوير التعاون بين جمارك دبي والهيئة العامة للجمارك في قطر وتبادل الخبرات والتجارب بيننا للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين في البلدين الشقيقين.

وأضاف مدير جمارك دبي: «نحرص على تقديم تجربتنا في تطوير العمل الجمركي إلى أشقائنا الخليجيين، والاستفادة من تجربتهم الجمركية عبر تبادل الزيارات والوفود، حيث تقدمت دولة الإمارات قياساً على إجراءات وأداء جمارك دبي الى المركز الثالث عالمياً في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية، وفقاً لتقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وأصبحت تجربتنا الرائدة عالمياً في تطوير العمل الجمركي تستقطب الاهتمام الدولي من الإدارات الجمركية عبر العالم، التي ترغب في الاستفادة من الإنجازات والابتكارات التي طورتها الدائرة وفي مقدمتها«مرسال 2» و«محرك المخاطر» و«الممر الافتراضي» و«مساحة العمل الذكية» و«نظارة التفتيش الذكية»، كما طورت الدائرة برنامج«المشغل الاقتصادي المعتمد»الذي تم إطلاقه تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات، وهو يوفر مزايا عديدة للشركات المنضمة إليه، والتي يصل عددها حاليا الى 15 شركة محلية وعالمية تعمل في الدولة، وذلك من خلال الاتفاقيات التي يجرى توقيعها مع دول العالم لتقديم مزايا المشغل الاقتصادي المعتمد، ما يدعم قدرة دولة الإمارات على استقطاب المزيد من الشركات العالمية لتعزيز نمو التجارة الخارجية والمساهمة في انتعاش القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة، خصوصاً القطاع السياحي».