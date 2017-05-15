أبوظبي (الاتحاد)

حصد فريق المشتريات واللوجيستية في مطارات أبوظبي ثلاث جوائز، خلال حفل توزيع جوائز معهد تشارترد للمشتريات والتوريد، وهي: «أفضل إدارة العلاقة مع المورد»، «أفضل استخدام للتقنيات المبتكرة»، كما حاز سعيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بالإنابة، لقب «الشخصية المهنية في المشتريات والموارد للعام».

وتعتبر هذه الجائزة، والتي تعد معياراً للتميز في قطاع المشتريات، تقديراً للجهود المبذولة من قبل فريق المشتريات واللوجستية في مطارات أبوظبي. فهي تسلط الضوء على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها إدارة المشتريات والخدمات اللوجستية في مطارات أبوظبي لأتمتة عملياتها، مما يُمكِنها من العمل بطريقة أكثر كفاءة، ضامنةً بذلك تخفيض التكاليف ورفع مستوى رضا الشركاء الاستراتيجيين.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «إن هذه الجوائز تأتي تقديراً من رواد الصناعة للعمل المتميز الذي تقوم به إدارة المشتريات واللوجستية في مطارات أبوظبي، وإدارتهم الفعالة للموردين على وجه التحديد، وعملياتهم القائمة على التقنية العالية».وأضاف: «إن إدارة المشتريات تلعب دوراً محورياً في نجاح أعمالنا، وإن هذه الجوائز تدفعنا نحو مسيرتنا في التميز لتحقيق رؤيتنا في أن نصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم».

ويعد معهد تشارترد للمشتريات والتوريد مؤسسة عالمية مركزها المملكة المتحدة، تعمل مع المهنيين في قطاع المشتريات والتوريد، وتهدف المؤسسة إلى الترويج للممارسات الأمثل وتقديم خدمات تعود بالنفع على الأعضاء ومجتمع الأعمال بشكل عام، وذلك من خلال هدفها في تبني التميز في ممارسات المشتريات والتوريد. كما أنها تطمح للترويج والارتقاء بمستوى القدرات المهنية والشفافية بين جميع المتعاملين في إدارة المشتريات وشبكة التوريد.