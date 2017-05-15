«راكز» ترحب بالشركات الإبداعية

رأس (الاتحاد)

رحبت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) باستقبال الشركات الإعلامية للانضمام إلى المؤسسات الإعلامية في المنطقة الإعلامية التابعة لها.

وأكد رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة راكز والمنطقة الحرة وهيئة الاستثمار، دور المنطقة الإعلامية في راكز في توفير بيئة محفزة على النمو للشركات الإعلامية والمهنيين في هذا المجال.

وقال: «إن المنطقة الإعلامية تجلب الشركات التي تشق طريقها في مجال الإعلام، جنباً إلى جنب مع الشركات الإعلامية العالمية تحت مظلةٍ واحدة وفي مقرٍ واحد، وتعمل بذلك على خلق بيئة مناسبة تجمعهم بمُوَرّدي الخدمات الإعلامية والتي تُتيح بدورها فرص نمو هائلة لأعمالهم. لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمكن للشركات الإعلامية الوصول إلى شركاتنا التي يزيد عددها على 13 ألفاً والعاملة في شتى القطاعات».