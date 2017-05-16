«أليرس» تتفرد في الترويج لمنتجات «إم جي»

دبي (الاتحاد)

أبرمت شركة أليرس، العاملة في صناعة صفائح الألمنيوم المدرفلة المستخدم في التطبيقات التي تتطلب جودة أسطح ألمنيوم عالية الجودة، اتفاقية وكالة مع شركة إم جي لتجارة مواد البناء في مركز دبي للسلع المتعددة، ومقرها دبي. وبموجب هذه الاتفاقية، سيكون للشركة الحق الحصري في الترويج لمنتج أليرس 55HX®، وهو منتج الألمنيوم الممتاز المستخدم في التطبيقات المعمارية، في كل من البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وقال يوهان بيتري، نائب رئيس شركة أليرس للمنتجات الصناعية: «أصبح 55HX® الذي ننتجه علامة تجارية مشهورة في الأسواق الأوروبية للتصميم المعماري المتقدم، وستزداد شهرته في منطقة الخليج بفضل هذه الاتفاقية، لأن الجمع بين خبرة شركة إم جي في سوق مواد البناء في المنطقة وبين مهارة شركة إليرس في التطبيقات المعمارية سيعزز مكانتنا في الشرق الأوسط».

ومن جانبه، قال مضر المقداد، رئيس شركة إم جي لتجارة مواد البناء: «هناك العديد من المشروعات المعمارية الراقية الطموحة التي تخضع للتطوير حاليا في منطقتنا، وأصبح استخدام الألمنيوم في التطبيقات المعمارية مفضلاً لدى المختصين».