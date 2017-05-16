تباين وجهات النظر في «ملتقى المنال» حول دور الإعلام الرياضي

الشارقة (الاتحاد)
تباينت وجهات النظر حول الإعلام في جلسات ملتقى المنال «عن بعد.. أصحاب الهمم والإعلام الرياضي»، والذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أمس بغرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة.
ووضعت الدراسة التي تم تقديمها قبل انطلاق الجلسات «الاتحاد» في المرتبة الأولى لأكثر الصحف نشراً لأخبار رياضة «أصحاب الهمم» بنسبة 34% من إجمالي المواد المنشورة.
|
وكانت الجلسة الأولى بعنوان «العلاقة مع الإعلام.. علاقة عن بُعد» قد ناقش فيها ثاني جمعة بالرقاد رئيس المجلس الاستشاري للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم مع الدكتور طارق بن سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، الرؤية الخاصة بطبيعة العلاقة بين الجانبين، حيث قدما في الجلسة التي أدارها طارق الحمادي من قناة أبوظبي الرياضية شرحاً وافياً عن أبرز التحديات والحلول المطروحة.
|