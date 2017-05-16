تباين وجهات النظر في «ملتقى المنال» حول دور الإعلام الرياضي

الشارقة (الاتحاد)

تباينت وجهات النظر حول الإعلام في جلسات ملتقى المنال «عن بعد.. أصحاب الهمم والإعلام الرياضي»، والذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أمس بغرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة.

ووضعت الدراسة التي تم تقديمها قبل انطلاق الجلسات «الاتحاد» في المرتبة الأولى لأكثر الصحف نشراً لأخبار رياضة «أصحاب الهمم» بنسبة 34% من إجمالي المواد المنشورة.

وأكدت منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في كلمتها أن المدينة تتطلع بالتعاون مع جميع الحاضرين من اختصاصيين وإعلاميين في كل مجالات الإعلام وأنواعه إلى أن يكون الملتقى دعوة مفتوحة لتعزيز علاقة الإعلام مع رياضة «أصحاب الهمم» والمؤسسات القائمة عليه، والارتقاء بمستوى الإعلام ومعالجة الفجوات والتحديات التي تواجهه، والتوصل إلى الغاية من الإعلام الرياضي الموجه للمجتمع أصلاً قبل أن يكون مختصاً بأصحاب الهمم ورياضتهم التي لم ولن تكون أبداً غاية في حد ذاتها بقدر ما تمثله من معانٍ عميقة ومدلولات إيجابية وإرادة قوية نحو الاندماج الفعلي وإقناع المتلقين بقدرات أصحاب الهمم وأهمية أدوارهم وعلو مكانتهم في مجتمعاتهم.

وكانت الجلسة الأولى بعنوان «العلاقة مع الإعلام.. علاقة عن بُعد» قد ناقش فيها ثاني جمعة بالرقاد رئيس المجلس الاستشاري للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم مع الدكتور طارق بن سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، الرؤية الخاصة بطبيعة العلاقة بين الجانبين، حيث قدما في الجلسة التي أدارها طارق الحمادي من قناة أبوظبي الرياضية شرحاً وافياً عن أبرز التحديات والحلول المطروحة.