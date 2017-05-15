إدارة الموارد المائية تتصدر جدول أعمال المؤتمر العربي للتنمية المستدامة بالقاهرة

القاهرة (وام)

يتصدر موضوع إدارة الموارد المائية وأهميته للتنمية المستدامة والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جدول أعمال مؤتمر جامعة الدول العربية حول أهداف التنمية المستدامة الذي افتتح في القاهرة أمس.

وشارك حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعبدالسلام ولد أحمد مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وممثلها الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في إطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة لزيادة التوعية بهذه القضية وبحث الارتباط بين انعدام الأمن المائي من جهة والضعف والنزاع والعنف من جهة أخرى.

ووقعت جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الدولي في مارس 2017 مذكرة تفاهم تركز على الاستفادة من ميزات كل منهما لتبني نهج إقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أقيم اليوم في القاهرة احتفال بهذه المذكرة حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويتطلب تحقيق الأمن المائي بشكل خاص نهجا إقليميا مشتركا إذ أن موارد المياه الشحيحة في المنطقة تعبر الحدود وستعتمد الإدارة الفعالة طويلة الأمد لها على التعاون بين دول المنطقة.