قصائد عن الوطن والمحبة وذاكرة الحياة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي الدورة 16، أقيمت أمس الأول في قصر الثقافة بالشارقة، رابع أمسيات المهرجان، حضرها عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر، وجمهور من الشعراء والأدباء والإعلاميين ومحبي الشعر.

شارك في الأمسية ستة شعراء هم: فاطمة بنعكاشة (تونس)، وداود جاه (موريتانيا)، روان هديب (الأردن)، ونوفل السعيدي (المغرب)، وعبدالله عبيد (اليمن)، ومحمد جوب (السنغال)، وقدم الأمسية الشاعر مخلص الصغير.

فاطمة عكاشة ألقت قصائد عدة، من بينها: «القهوة السوداء، ما نفع المحبة، الأنّة المهملة، الطرح»، وقرأ الشاعر داود جاه مجموعة قصائد منها: «مقامات لم تكتمل بعد، وصدى من الوادي المقدس».

روان هديب، فبدأت قراءتها الشعرية بقصيدة بعنوان «ثلاث دقائق»، تحدثت فيها عن الدقائق الثلاث التي تمنح للفلسطيني لمغادرة بيته قبل قصفه، كما قرأت عدة قصائد أخرى، أما نوفل السعيدي، فقرأ قصائدَ منها: سرج البيان، في النفق الطويل، أقولها صادقاً، في حين قرأ عبدالله عبيد قصائد: طللية لقلب الوردة، رجل مثلي، الأوراق الأخيرة لسيف بن ذي يزن. وأنهى قراءاته بقصيدة بعنوان «جريمة»، واختتم الأمسية الشاعر محمد الأمين جوب من السنغال، فقرأ عدداً من القصائد منها: السمراء، ساقط من ذاكرة الحياة، خارج من جبة الحلاج.