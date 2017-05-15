مقتل 15 من «طالبان» و5 أطفال في أفغانستان

مايواند، أفغانستان (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، أن مركبة تابعة لحركة طالبان اصطدمت بعبوة ناسفة، زرعت على جانب طريق بإقليم قندهار جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل عشرة مسلحين فيما قتل خمسة من قادة الحركة المتشددة بعملية للجيش. وقتل 5 أطفال إثر سقوط قذيفة هاون، أطلقها متشددون على حقل كانو يلعبون فيه في إقليم لاجمان.

من جهة أخرى، قتل زعيمان بارزان من طالبان في عملية للجيش الأفغاني بإقليم سامانجان. وقالت وزارة الداخلية، إن الزعيمين كانا مسؤولين عن قيادة أنشطة الجماعة في تلك المنطقة. وأصيب 15 مسلحاً أيضاً بالعملية.