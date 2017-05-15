فنزويلا: مسيرات احتجاج مبتكرة ضد مادورو

كراكاس (وكالات)

قام معارضو الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو بمسيرة احتجاج أمس بالسيارات والدراجات النارية والدراجات الهوائية وحتى الخيول في كراكاس. وفي فالنسيا فرقت إحدى المسيرات المماثلة من قبل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وحواجز أقامها الحرس العسكري.

وفي كراكاس أوقفت الشرطة على دراجات نارية القافلة التي كان يفترض أن تقطع 25 كيلومترا حتى تصل إلى ولاية فارجاس. وقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على طريق سريع أيضا. وقال رافايل جالفيس (46 عاما) وهو يقود شاحنة تقل نحو 10 متظاهرين في الخلف، رفعوا أعلام فنزويلا ولافتات تدين مادورو «يجب البحث عن أشكال للاحتجاج. مسيرات؟ نشارك في مسيرات. إغلاق طرق؟ نشارك في إغلاق طرق؟ قوافل سيارات؟ نحن هنا».

وتهز فنزويلا احتجاجات معادية لرئيس الدولة شهدت مواجهات مع قوات الأمن وأعمال نهب. وقد أسفرت عن سقوط 38 قتيلا خلال ستة أسابيع ومئات الجرحى، كما تقول النيابة. وقال فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تهيمن عليها المعارضة، لوكالة فرانس برس «سنواصل في الشارع البحث عن مخرج للازمة».

من جهته، أكد الفارو سانابريا (53 عاما) انه «مستعد للذهاب» حتى النهاية. في ولاية كوخيديس (وسط) انضمت مجموعات من الخيالة الى المسيرة المناهضة للتيار التشافي (نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 حتى وفاته في 2013).