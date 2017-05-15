تيلرسون: العلاقات بين واشنطن وموسكو الأسوأ منذ الحرب الباردة

واشنطن (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا هي الأسوأ منذ الحرب الباردة، مستبعدا ان تشهد «انطلاقة جديدة». وكان تيلرسون، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة اكسون موبيل والذي كرمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2013، أسف في الأسابيع الأخيرة لتراجع العلاقات بين القوتين النوويتين «الى أدنى مستوياتها» منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991. وخلص نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي استقبله الرئيس دونالد ترامب الأربعاء في البيت الأبيض، إلى النتيجة نفسها.

وردا على سؤال لشبكة «ان بي سي»، كرر تيلرسون أن العلاقات تراجعت «إلى أدنى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة، مع مستوى ثقة متدن جدا».

وأضاف «ثمة انطباع عام بأن هذا الأمر ليس صحيا للعالم ولنا وللشعب الأميركي وبالنسبة لمصالحنا المتصلة بالأمن القومي».

واستبعد تيلرسون أي «انطلاقة جديدة» بين واشنطن وموسكو على غرار ما قام به في 2009 الرئيس السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته آنذاك هيلاري كلينتون. وتابع «ينبغي الفهم أننا لا نحاول البدء مجددا من الصفر. لقد تم تجاوز كلمات مثل «الانطلاق مجددا». لا يمكننا أن ننطلق مجددا. لا يمكننا أن نمحو الماضي. لا يمكننا أن نقوم ببداية جديدة. نبدأ من حيث نحن».

وعن اتهام الاستخبارات الاميركية لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، أقر تيلرسون بأن «الروس حاموا حول عمليتنا الانتخابية»، ولكن «وكما أكدت هذه التقارير الاستخباراتية، لم يتم التوصل إلى استنتاج أن هذا الأمر قد يكون حصل».