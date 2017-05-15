ماكرون يتعهد بفرنسا قوية وإعادة بناء أوروبية

باريس (وكالات)

تعهد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون بعملية إعادة بناء أوروبية وإعادة «الثقة» إلى الفرنسيين، في خطاب مؤثر ألقاه إثر تسلم مهامه الرئاسية أمس من سلفه فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه.

وقال أصغر الرؤساء الفرنسيين سنا (39 عاما) بجدية إن «الفرنسيين اختاروا الأمل وروح المبادرة»، واعدا بعدم التخلي عن أي من الوعود التي قطعها خلال حملته، مؤكدا «إرادته الدائمة للمصالحة وتقريب المواقف».

وتابع الرئيس الذي اختار برلين وجهة لأولى رحلاته الرئاسية إلى الخارج اليوم الاثنين، إن «أوروبا التي نحتاج إليها ستشهد إعادة تأسيس وإطلاق لأنها تحمينا».

وأضاف مُطَمئنا «سنتحمل مسؤولياتنا كافة لتوفير الرد المناسب على الأزمات المعاصرة الكبرى، سواء كانت الهجرة أو التحدي المناخي أو النزعات التسلطية أو تجاوزات الرأسمالية العالمية أو الإرهاب طبعا».