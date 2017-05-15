أمير قطر يدعو إلى مضاعفة الجهود لحل النزاعات المسببة لأزمة اللجوء

الدوحة (وكالات)

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاحه أمس منتدى الدوحة، الذي ينعقد تحت شعار «التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين»، على أهمية مضاعفة الجهود لحل النزاعات المسببة لأزمة اللجوء.

وفي كلمته أمام الحضور، قال إن قضية اللاجئين «ناجمة بحكم تعريفها عن فعل سياسي سواء أكان حروباً أم عمليات اقتلاع وتهجير قسري.

ولا يجوز لنا حتى أن نفترض أن هذه مسألة طبيعية مسلم بها». وأكد أن تفاقم أزمة المهاجرين «يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي، ويستوجب بذل المزيد من الجهود لإيجاد الحلول الجذرية العادلة والمستدامة لهذه النزاعات المولدة للاجئين، وتخفيف معاناتهم».

وتحدث في كلمته عن «تشريد اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 في النكبة الفلسطينية التي تصادف ذكراها هذه الأيام... وحالة المهجرين العراقيين هرباً من الحصار والحرب... والحرب التي تُشَن على الشعب السوري وتُعمِل فيه تدميراً وتشريداً».