«إم.إس.سي.آي» تدرج «أرامكو» على مؤشرها السعودي

دبي (رويترز)

قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسهم العالمية، إنها تتوقع إدراج أرامكو السعودية على مؤشرها السعودي من وقت الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة، والذي من المحتمل أن يجتذب تدفقات أموال ضخمة على أسهمها حالما يتم إدراجها في الرياض.

وقالت إم.إس.سي.آي مساء أمس الأول، إن «أرامكو السعودية ستُدرج على مؤشر إم.إس.سي.آي السعودية في وقت الطرح العام الأولي طالما أنها تحقق معايير الاستحقاق، بما في ذلك إدراج أسهم الشركة في بورصة مؤهلة وشطر سوقي ذي صلة مثل السوق الرئيسة تداول».

وتخطط الحكومة السعودية لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع نحو 5% من أرامكو خلال النصف الثاني من هذا العام، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي لأسهم في العالم.

وستتدفق الصناديق الخاملة التي تقوم بتتبع مؤشر إم.إس.سي.آي السعودي على أسهم أرامكو حالما تصبح الشركة جزءاً من ذلك المؤشر.