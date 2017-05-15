إجماع خليجي عربي إسلامي أممي على وحدة اليمن ودعم شرعيته واستقراره

الرياض (وكالات)

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه وحدة وسيادة اليمن والحفاظ على أمنها واستقرارها. ودعا الزياني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أمس، إلى الالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة، ليتسنى للشعب اليمني استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك القضية الجنوبية، ومؤكداً أن جميع التحركات لحل هذه القضية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار. كما جدد دعم دول المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى سلام في اليمن وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم2216.

بدوره، أكد المخلافي أهمية الدور الذي تلعبه دول الخليج العربي في أمن واستقرار اليمن ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه.

وفي اتصال مماثل بين وزير الخارجية اليمني وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أشاد المخلافي بالدعم الكامل الذي عبر عنه الأمين العام ووقوف الجامعة العربية إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة قوى الانقلاب.

من جانبه أكد أبو الغيظ أن الأولوية ينبغي أن تكون لمواجهة الجماعات الخارجة عن الشرعية، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد على أساس المبادئ والمنطلقات التي حددها كل من قرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية.