إشادة بدور الإمارات في دعم قطاع الاتصالات

عدن (الاتحاد)
أشاد مدير عام الاتصالات اليمنية في عدن المهندس عبدالباسط الفقية،
بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في إسناد جهود قطاع الاتصالات وإعادة الخدمة عقب تحرير المدينة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات قدمت مولدات كهربائية لتحسين مستوى خدمة الاتصالات التي تضررت في الحرب ضمن جهودها بإعادة النهوض بهذا القطاع، خصوصاً مع قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
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وأكد أن منظومة الاتصالات مهددة بالانهيار في ظل ما يعانيه هذا القطاع من تدمير عقب تحويل عدد من منشآته إلى ثكنات عسكرية من قبل الميليشيات وتضرر وتدمير عدد من أبراج الاتصالات المغذية للمدينة ومحافظات مجاورة، لافتاً إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع في عدن تحتاج إلى سنوات وإلى أموال كبيرة من أجل إعادتها إلى وضعها الطبيعي.