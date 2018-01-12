رئيس المجلس الأطلسي: الإمارات لديها رؤية واضحة للطاقة المتجددة

أبوظبي (وام)

وصف فريدريك كيمب رئيس المجلس الأطلسي، المؤسسة البحثية الأميركية، ومقرها واشنطن، دولة الإمارات بأنها الرائدة عالمياً في التخطيط لمستقبل الطاقة، ولديها رؤية مستقبلية واضحة للطاقة المتجددة في إطار التنويع الاقتصادي.

ورجح أن يشهد المستقبل القريب دوراً أكبر لمزيج الطاقة المكون من الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ريادة دولة الإمارات في هذين الجانبين المهمين في مجال الطاقة أهلتها لاستضافة منتدى الطاقة العالمي.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات قبيل انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي ينظمه المجلس الأطلسي خلاله منتدى الطاقة العالمي، بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار: «ليس هناك مكان أفضل من أبوظبي لإقامة الدورة الثانية للمنتدى، ولا أعتقد أن هناك أي دولة من الدول الرائدة في إنتاج الوقود الأحفوري أوالطاقة المتجددة في العالم لديها رؤية عميقة مثل التي تتمتع بها دولة الإمارات إزاء الابتكار في قطاع الطاقة بمختلف تخصصاته».

وأضاف أن الدورة الثانية للمنتدى تصادف الذكرى المئوية لميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والذي وصلت إنجازاته بالإمارات إلى هذا التطور المذهل.