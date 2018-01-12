رئيس المجلس الأطلسي: الإمارات لديها رؤية واضحة للطاقة المتجددة

أبوظبي (وام)
وصف فريدريك كيمب رئيس المجلس الأطلسي، المؤسسة البحثية الأميركية، ومقرها واشنطن، دولة الإمارات بأنها الرائدة عالمياً في التخطيط لمستقبل الطاقة، ولديها رؤية مستقبلية واضحة للطاقة المتجددة في إطار التنويع الاقتصادي.
ورجح أن يشهد المستقبل القريب دوراً أكبر لمزيج الطاقة المكون من الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ريادة دولة الإمارات في هذين الجانبين المهمين في مجال الطاقة أهلتها لاستضافة منتدى الطاقة العالمي.
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وأضاف أن الدورة الثانية للمنتدى تصادف الذكرى المئوية لميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والذي وصلت إنجازاته بالإمارات إلى هذا التطور المذهل.
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