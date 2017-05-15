فيديو.. دهاليز الظلام خفايا سعي «الإخوان» لتقويض مجتمع الإمارات من بوابة التعليم ومزاعم «الإصلاح»

إعداد : علي العمودي ومحمد غنام

عرض تلفزيون أبوظبي، مساء أمس، الجزء الأول من العمل الوثائقي «دهاليز الظلام» الذي تناول خفايا وبدايات تأسيس فرع لتنظيم جماعة الإخوان في الإمارات قبل أن يتم حله وتقديم المتورطين في مؤامرته ضد نظام الدولة للعدالة التي قالت كلمتها الفصل فيهم، وفي تنظيمهم المقبور. تناول الجزء الأول من «دهاليز الظلام» خفايا جماعة سعت لتقويض مجتمع الإمارات من بوابة التعليم ومزاعم «الإصلاح»، وذلك منذ بدايات التأسيس، بشهادات أكاديميين ومختصين، حول الأساليب التي لجأ إليها التنظيم للتغلغل في المجتمع، وتجنيده الشباب من خلال المراحل التعليمية المختلفة. وينطلق هذا الجزء من مقولة لمؤسس الجماعة في مصر حسن البنا الذي كشف فيها عن دموية جماعته التي أسسها في عام 1928 لتعلن الحرب «بلا هوادة» على من اختلف معها من أجل أن تحقق أهدافها في الوصول إلى السلطة مهما كانت الوسيلة أو الثمن. وقد «أوهم تابعيه بكفر الأمة وغياب الإسلام عنها منذ قرون، وبأنه من سخره الله ليعيد الإسلام لهذه الأمة من جديد». يبدأ الجزء الأول من «دهاليز الظلام» حول حال الصدمة التي عايشها شعب الإمارات صيف يوليو عام 2012 عندما استيقظ في أحد أيامه على خبر القبض على مجموعة من «أبناء الوطن يعملون ضد الوطن»، ما أثار في النفوس كل علامات الصدمة.

السيطرة على التعليم

يقول محمد الحمادي، المدير التنفيذي للنشر في «أبوظبي للإعلام»، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، إن إلقاء القبض على هذه المجموعة في ذلك الوقت، كان صدمة حقيقية لمجتمع الإمارات بعد الكشف عن أن هناك مجموعة من المواطنين الإماراتيين من أبناء الوطن، يعملون ضد الوطن، مضيفاً أن مفتاح تجنيد هؤلاء وغيرهم زعزعة ولائهم للوطن وحصره في مرشد الجماعة الذي يؤمنون به، فهو من «يستحق البيعة».

تطرق الحمادي إلى مخطط الجماعة للسيطرة على قطاع التعليم باعتباره بوابة استقطاب وتجنيد الشباب، وكذلك تغيير المناهج للتلاعب بعقولهم. وقال «أصبح التعليم تقريباً بيد جماعة الإخوان، إدارة المناهج كانت إدارة مهمة كذلك بالنسبة لهم، غيروا المناهج للأسف في الدولة، ونحن حتى هذا اليوم نعاني عبث الإخوان المسلمين في التربية والتعليم».