مارادونا: قبلت تدريب الفجيرة لرد الجميل للإمارات

فيصل النقبي (الفجيرة)

نظم نادي الفجيرة ظهر أمس، مؤتمراً صحفياً عالمياً، لتقديم الأسطورة مارادونا مديراً فنياً جديداً لفريق «الذئاب» بدوري الدرجة الأولى، في الموسم المقبل، وذلك في القاعة الرئيسة لفندق سيجي الديار بمدينة الفجيرة، تحت رعاية الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي.

وحضر المؤتمر بجانب مارادونا، كل من ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، وشريف العوضي رئيس شركة نادي الفجيرة للاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وحشد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

واستهل ناصر اليماحي المؤتمر بكلمة، توجه خلالها بالشكر العميق إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لدعمهما الكبير والمطلق ورعايتهما للحركة الرياضية في الإمارة، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتحويل الفجيرة إلى واجهة رياضية محلية وعالمية.

وأشار اليماحي إلى أن التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، تم وفق الرؤية الحكيمة للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، الذي جعل من نادي الفجيرة محط أنظار العالم، بهذه الصفقة العالمية، مؤكداً أن نادي الفجيرة يفتخر بوجود هذا المدرب الكبير لقيادة الفريق، بصفته أحد أساطير الكرة في العالم.