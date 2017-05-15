5 رعاة لنهائي كأس رئيس الدولة

معتصم عبدالله (دبي)

كشف اتحاد الكرة النقاب عن تخصيص عشرات الجوائز العينية وتذاكر السفر، بجانب السحب على سيارة، لجمهور النهائي المرتقب لكأس صاحب السمو رئيس الدولة 2016- 2017، والذي يجمع فريقي الوحدة والنصر مساء الجمعة المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي في ختام الموسم الرياضي، والتي تحمل شعار عام الخير، انسجاماً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 2017، وتماشياً مع المبادرات الخيرية والإنسانية التي تم إطلاقها في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، تفعيلاً لهذه المبادرة الإنسانية العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لرعاة نهائي أغلى الكؤوس، والذي عقد ظهر أمس بمقر الاتحاد في دبي، بحضور سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة للنهائي، وإبراهيم النمر الأمين العام للاتحاد، وممثلي الشركات الراعية للبطولة دبي الرياضية، اتصالات، مصرف الهلال، شركة الوادي الأخضر، ومواني أبوظبي.

ورحب نائب رئيس اتحاد الكرة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، برعاة مسابقة الكأس، مؤكداً أن التسويق يمثل أحد أضلاع نجاح عمل الاتحاد، مشيداً بحرص المؤسسات الوطنية على رعاية البطولة الأغلى، والتي يتشرف اتحاد الكرة بتنظيمها، يسهم وبشكل فعال في إخراج البطولة والنهائي بالشكل الذي يليق وعظمة المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وأكد الطنيجي اهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة وحرصه برئاسة المهندس مروان بن غليطة وجميع أعضاء مجلس الإدارة على إخراج حفل نهائي البطولة وختام الموسم في ثوب قشيب.

ودعا الطنيجي جماهير الكرة الإماراتية للوجود يوم الجمعة المقبل في استاد مدينة زايد الرياضية، لافتاً إلى أن المباراة لا ترتبط بفريقين بقدر ما ترتبط باسم صاحب السمو رئيس الدولة، وأوضح أن المباراة تشمل أيضاً العديد من الفعاليات للجمهور من بينها السحوبات على تذاكر طيران، وكذلك هواتف محمولة والعديد من الجوائز الأخرى المقدمة لهم، ونوه بتوزيع التذاكر المجانية على الجمهور بملعب المباراة.