«أبوظبي للاستثمار» تطرح أوراقاً استثمارية ذات دخل ثابت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار، المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها أبوظبي، عن تعاونها مع البنك السويسري «جوليوس باير»، لطرح نوع مبتكر من منتجات الدخل الثابت الخليجية، بهدف تلبية الاحتياجات الاستثمارية المتغيرة للمؤسسات الاستثمارية بالمنطقة، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التقاعد والشركات العائلية ذات الخبرة الاستثمارية. وتهدف الورقة الاستثمارية، التي يتولى هيكلتها البنك السويسري «جوليوس باير»، بينما ستديرها وحدة إدارة الأصول لدى شركة أبوظبي للاستثمار، إلى تحقيق عائد استثماري سنوي إجمالي بنسبة 5.5% بسعر فائدة (كوبون) 4.5% سنوياً توزع كل 3 أشهر.

ويتميّز المنتج الجديد عن الخيارات الاستثمارية المشابهة المتاحة حالياً، بكونه يقدم عوائد مجدية وتدفقات نقدية عالية، فضلاً عن أنه يمكن استبدال قيمته بالنقد بشكل يومي، حيث سيعمل البنك السويسري «جوليوس باير» كصانع سوق لهذه الورقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يزداد فيه اهتمام المستثمرين في المنطقة، بإنشاء محافظ استثمارية أكثر توازناً، من خلال تخصيص جزء أكبر من رأس المال للصكوك والسندات منخفضة المخاطر، مع المحافظة على تحقيق عائدات مجزية.

ويتيح المنتج الجديد فرصة قيّمة للاستثمار في محفظة صكوكٍ وسنداتٍ مميزة مقوّمة بالدولار ومصنفة من الدرجة الاستثمارية العالية، بدءاً من (A -) وما فوق.