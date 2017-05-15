«هيئة الاتصالات» تطلق ثلاث مبادرات

يوسف العربي (دبي)

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على هامش فعاليات قمة «الابتكار وريادة الأعمال الرقمية»، التي عقدتها في دبي أمس بمشاركة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ثلاث مبادرات جديدة.

وتشمل المبادرات التي تم إطلاقها بحضور ممثلين من الشركات العالمية «فيسبوك»، و«جوجل» و«أمازون» و«أوبر» مبادرة «100 اكس» لاختيار أفضل 100 شركة ناشئة بالدولة في الأعمال التقنية، والمبادرة الثانية طرح خدمة تسجيل الأعمال الرقمية والتجارة الإلكترونية الناشئة بالهيئة، فيما تتعلق المبادرة الثالثة بالعطاء الرقمي، والذي يشمل إعادة تأهيل الحواسب والأجهزة الإلكترونية والطابعات وتوزيعها بالدولة وخارجها بما يسهم بنشر ثقافة الأعمال الرقمية.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام «تنظيم قطاع الاتصالات»، إن طرق إنفاق الشركات تغيرت خلال الفترة الأخيرة لتركز على مراكز البيانات، والخوارزميات، والحلول الذكية بدلاً من الاستثمار في بناء المصانع أو تطوير المنتجات.

وأضاف أن هذا التوجه يبدو جلياً من خلال نشاط الشركات التي تحضر في فعاليات القمة مثل «أوبر» التي تعد أضخم شركة سيارات أجرة في العالم، ولكنها لا تمتلك فعلياً أي سيارة، والأمر ذاته ينطبق على «فيسبوك»، أقوى موقع إخباري منوع، ولكنه لا يمتلك محتوى، وموقع «علي بابا» الإلكتروني الذي لا يمتلك فعليا أي منتجات.

وقالت باسمة الجابري، اختصاصي أول برامج وسياسات الحكومة الذكية في هيئة تنظيم الاتصالات، إن المبادرات الثلاث التي أطلقتها «الهيئة» تسهم في دعم ريادة الأعمال الرقمية ونشر مفاهيم التجارة الإلكترونية في الدولة.

إلى ذلك، قال عبد الرحمن المرزوقي، مدير تطوير الإنترنت في هيئة تنظيم الاتصالات، إنه «سيتم إطلاق نطاق جديد لشبكة الإنترنت باسم (دوت عرب)، باللغتين الإنجليزية والعربية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وذلك بعد انتهاء اختبارات الإطلاق»، وأوضح المرزوقي، أن النطاق الجديد يسهم بتوسيع الخيارات للنطاقات على الإنترنت، ويعزز من أنشطة ريادة الأعمال الرقمية، حيث تولت الإمارات عملية إتمام الاستعدادات الفنية لإطلاق النطاق بناء على قرار جامعة الدول العربية السابق الذي يقضي بإسناد مهمة إدارة وتشغيل أسماء هذه النطاقات إلى دولة الإمارات ممثلة بـ«الهيئة» نظراً لما تتمتع به من خبرات وكفاءة في مجال إدارة أسماء النطاقات.

ويسهل النطاق الجديد دوت عرب على المستخدم العربي الحصول على أسماء نطاقات مميزة وترمز للهوية العربية عبر قنوات متعددة وبشكل إلكتروني تبعاً لأفضل الممارسات العالمية، منوهاً بأن عملية الإطلاق مرهونة باستكمال الإجراءات اللازمة من قبل جامعة الدول العربية.