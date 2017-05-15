صندوق محمد بن راشد للابتكار يتلقى 24 طلب تمويل

أبوظبي (الاتحاد)

تسلم «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الأول من عام 2017، نحو 24 طلب تمويل لمشاريع تندرج ضمن قطاعات الزراعة، والتعليم، والتكنولوجيا، والطاقة، والخدمات المالية التكنولوجية FinTech، والتمويل، والصحة، والنقل، والمياه، حسب بيان أمس لوزارة المالية بمناسبة اجتماعها مع بعثة صندوق النقد الدولي.

وحسب البيان ذاته، تم اقتطاع 1% من موازنة الجهات الحكومية ما عدا مخصصات الرواتب، والمنح ونفقات تمويل طلاب الجامعات، ليتم تخصيص نسبة 79% منها في تمويل الإنفاق لدعم أهداف الابتكار وتأسيس بيئة داعمة له في الجهات الحكومية، ونسبة 21% منها للإنفاق على المشاريع المبتكرة للحكومة الاتحادية.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أواخر 2015 «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار»، برأسمال قدره 2 مليار درهم.

يوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، شرط تقديم أفكار فريدة ومبتكرة، في التقنيات والمنتجات والخدمات والعمليات تكون قد سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة.