«الإمارات للزجاج» تفوز بجائزة للبيئة والصحة والسلامة

أبوظبي (الاتحاد)

فازت الإمارات للزجاج المسطح، الشركة التابعة لدبي للاستثمار، بجائزة مرموقة من مكتب تنمية الصناعة، تقديرًا لمعاييرها في مجالات البيئة والصحة والسلامة في القطاع الصناعي.

وسلم أحمد هلال البلوشي، مدير عام مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الجائزة إلى غسان مشعل، مدير عام شركة الإمارات للزجاج المسطح، وذلك في احتفال خاص أقيم مؤخرًا. وقام البلوشي وعدد من كبار المسؤولين بجولة في المصنع، وأعرب عن تقديره لممارسات العمل هناك، بما يتوافق مع معايير السلامة والبيئة والصحة. وقال غسان مشعل: «نفخر بالحصول على هذه الجائزة المميزة من مكتب تنمية الصناعة، لأنها تمثل شهادة على مساهمة الشركة والالتزام بالتنمية المستدامة. ومنذ إنشاء المصنع، قمنا بإطلاق وتبني العديد من المبادرات الخضراء في عمليات الإنتاج، لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين».

وتلتزم الشركة برنامجها الخاص لإدارة الكربون منذ العام 2012، ويغطي جميع جوانب وحدة التصنيع في الشركة، سواء كان ذلك متعلقًا باستخدام المواد الكيميائية، والتخلص من مستويات النفايات وتلوث الهواء الصناعي، وبالتالي بذل جهود متوازنة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحمل المسؤوليات نحو جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع.