«دل» توسع الإمكانات المتاحة في عالم الحواسيب

دبي (الاتحاد)

تكشف «دل» النقاب، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، عن مجموعة من المنتجات من أجهزة الحاسوب الأنيقة والبرمجيات الجديدة التي تلبي احتياجات لا حصر لها لدى المستخدمين سواء للعمل أو اللهو.

وتسلّط «دل» الضوء خلال مشاركتها في هذا الحدث السنوي الذي يقام في مدينة لاس فيجاس، على ابتكارات خفية مذهلة مصممة لتحسين الأداء والوظائف وإثراء تجربة المستخدم ضمن هذه المنتجات التي تُعتبر من بين أجمل الأجهزة في العالم.

وقال سام بورد، الرئيس لمجموعة حلول العملاء لدى «دل»، إن عجلة الابتكار في الشركة «لا تتوقف عن الدوران»، مشيراً إلى تحمسها تجاه خلق تقنيات من شأنها أن «توسع حدود ما هو ممكن»، وأضاف: «على الرغم من أن التصاميم الخارجية المذهلة لأجهزتنا تجعلها رائعة المنظر، تظلّ أبرز مزاياها وأكثرها إبداعاً كامنة في الداخل؛ فالجمال والقوة الكامنان تحت المظهر الخارجي الجميل، يقدمان تعريفاً ثورياً مبتكراً للحوسبة الشخصية، ويمنحان المستخدمين الإمكانيات التي يطمحون إليها، والتي لم يكونوا ليحلموا بأن بعضها ممكن الحدوث».