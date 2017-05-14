المسنون الفنزويليون يتظاهرون ضد مادورو

كراكاس (أ ف ب)
تحدى حوالي 2000 من الأجداد والجدات الفنزويليين أمس، حواجز الشرطة في كراكاس ليطالبوا الرئيس نيكولاس مادورو «بأدوية وببلد أفضل لأحفادهم».
ونظمت «مسيرة القدامى» بدعوة من المعارضة في شرق كراكاس ومدن أخرى بهدف الاحتجاج على الأزمة في القطاع الصحي، غداة إقالة وزيرة الصحة بعد نشر أرقام مقلقة حول معدل وفيات الأطفال. والهدف الرئيس للمعارضة التي تشكل أغلبية في البرلمان منذ نهاية 2015، هو إجراء انتخابات مبكرة تؤدي لرحيل مادورو قبل انتهاء ولايته.وعلى الرغم من أعمال العنف، نظمت تظاهرة بالسيارات والدراجات وحتى الخيول في جميع أنحاء البلاد، قبل مسيرة جديدة اليوم الأحد يوم عيد الأمهات.
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