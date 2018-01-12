دبي (الاتحاد)

أعلنت «نيسان نورث أميركا»، التابعة لشركة «نيسان موتور» والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، عن توقيع اتفاقية مع «مركز أميس للأبحاث» التابع لوكالة «ناسا» في وادي السيليكون في كاليفورنيا، وذلك خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2018). وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال البحث وتطوير التكنولوجيا اللازمة لخدمات التنقل الذاتي في المستقبل، بما في ذلك إقامة عرض فعلي في وادي السيليكون. ويستند هذا التحديث لاتفاقية التعاون البحثي بين شركة نيسان ووكالة ناسا على النجاح الذي حققته الجهتان من أجل تحديد نطاق جديد من الأنشطة خلال عام 2019.

وبموجب شروط هذه الشراكة البحثية التي تمتد لخمس سنوات، عمل باحثون من مركز نيسان للأبحاث في وادي السيليكون إلى جانب باحثين من مركز أميس التابع لوكالة ناسا، من أجل تعزيز أنظمة المركبات ذاتية القيادة. وكانت نيسان قد أعلنت عام 2017 خلال معرض CES في لاس فيغاس عن تكنولوجيا التنقل الذاتي السلس (SAM)، والتي تمثل منصة جديدة لإدارة أساطيل المركبات ذاتية القيادة، وهي تكنولوجيا طورتها وكالة ناسا. وتستند هذه المرحلة الجديدة من التعاون المشترك إلى هذا النجاح من أجل مواصلة تطوير التكنولوجيا واختبار استخدام التنقل الذاتي السلس لإدارة خدمات التنقل الذاتي، وذلك قبل فتح الباب أمام استخدام هذه التكنولوجيا في التطبيقات العامة.