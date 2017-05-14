«داعش» يعدم 15 من عناصره خلال 10 أيام



تاريخ النشر: الأحد 14 مايو 2017 بيروت (وكالات) أفاد نشطاء سوريون بأن تنظيم «داعش» الإرهابي أعدم 5 من عناصره من الجنسية العراقية شرق دير الزور بتهمة الاتجار بسلاح التنظيم، لتصل حصيلة الإعدامات بهذه التهمة إلى 15 عنصراً منذ مطلع مايو الحالي. وذكر الناشطون أن الإعدامات الأخيرة جرت بالقرب من سكة الحديد في مدينة البوكمال في الريف الشرقي لدير الزور، عند الحدود السورية - العراقية. وفي الثاني من مايو الحالي، أكدت مصادر إعلامية أن التنظيم الإرهابي أعدم 10 من عناصره من الجنسية العراقية أيضاً وبذات التهمة، موضحة أن عملية الإعدام تمت بإطلاق النار عليهم في الشارع العام بمدينة الميادين، بحضور مئات المواطنين، بينهم عشرات الأطفال.