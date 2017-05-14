مقتل 8 إرهابيين واعتقال 3 بسيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي أمس عن القبض على ثلاثة أفراد يشتبه في تنفيذهم عمليات إرهابية بوسط سيناء. وقال المتحدث العسكري، إن ذلك يأتي «استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية». وأشار المتحدث إلى إبطال عدد من العبوات الناسفة واكتشاف وكر تابع للعناصر «التكفيرية عثر بداخله على بندقيتين آليتين وقاذف «آر بي جي» وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة ونظارتي ميدان وجهازي لاسلكي وشيكارتين تحتويان على مادة سفور شديدة الانفجار التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة».

ولفت إلى ضبط عربة ربع نقل و10 دراجات نارية ومخزن يحتوي على كمية من قطع غيار الدراجات النارية الخاصة بالعناصر التكفيرية.

وأكد مصدر أمني مصري مسؤول مقتل ثمانية ممن وصفهم بـ«التكفيريين» وإصابة أربعة آخرين وذلك في حملة أمنية في سيناء فجر أمس.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن ذلك جاء في إطار حملة أمنية مكبرة قامت بشنها قوات إنفاذ القانون في جنوب رفح والعريش وفى وسط مزارع الزيتون، مشيراً إلى مشاركة جميع وحدات الجيش المدعومة بالمصفحات والمجنزرات والدبابات، وذلك بعد قيام الطائرات الحربية بقصف تمهيدي لتلك المعاقل، وبمشاركة قبائل في سيناء.

وأشار المصدر إلى أن الحملة أسفرت عن تدمير ستة منازل و12 دراجة بخارية وست سيارات دفع رباعي وإحراق 30 عشة كانت تستخدم كقواعد انطلاق على كمائن الجيش والشرطة.

إلى ذلك، حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 10 يونيو المقبل للنطق بالحكم على 67 متهماً باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية أمس السبت.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات استهداف وتفجير موكب النائب العام هشام بركات عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن مقتله وإصابة عدد من أفراد الحراسة.