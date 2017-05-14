دعوة السيسي لحضور «القمة العربية الإسلامية الأميركية»

القاهرة (وام)

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أمس تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية. وأفاد بيان للرئاسة المصرية أن عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي، سلم الدعوة للرئيس السيسي خلال استقباله أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الوزير السعودي سلّم الرئيس السيسي دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية التي ستعقد بالرياض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقررة 21 مايو الجاري، مؤكداً تطلع الجانب السعودي لمشاركة مصر بالقمة في ضوء ما سيساهم به ذلك في إثراء أعمالها وخروجها بالنتائج المرجوة، وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد على ما تتميز به العلاقات المصرية السعودية من خصوصية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مشيراً إلى تطلع مصر لتنمية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يساهم في تدعيم التضامن والعمل العربي المشترك. وأعرب عن تقديره لدعوة العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأميركية المقرر عقدها بالرياض، لا سيما في ضوء دقة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتمنياته بخروج القمة بنتائج تدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد عصام بن سعيد خلال اللقاء قوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة العربية السعودية على الارتقاء بمختلف أطر التعاون الثنائي، فضلاً عن التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة بما يُحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية.