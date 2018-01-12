« ‬تايجر»‬ تطور 18 مشروعاً عقارياً بـ10 مليارات درهم في دبي والشارقة وعجمان حتى عام 2020

يوسف العربي (دبي)

تعتزم شركة «تايجر» ‬العقارية إطلاق 18 مشروعاً عقارياً في دبي، والشارقة وعجمان، بقيمة 10 مليارات درهم حتى نهاية 2020، بحسب المهندس وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال الزعبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة في دبي للإعلان عن إطلاق مشروع برج «ذا سكوير» بقيمة 500 مليون درهم: «إن المشروع يعد الأول ضمن سلسلة المشروعات التي تعتزم الشركة إطلاقها في غضون ثلاث سنوات وذلك بمعدل مشروع جديد كل شهرين».

وأشار الزعبي إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن تطوير 13 مشروعاً في إمارة دبي، و5 مشروعات في الشارقة، بالإضافة إلى استمرار الشركة في تطوير مدينة الحميدية في إمارة عجمان، والتي تتضمن نحو 100 برج سكني يتم تطويرها تباعاً وفق حاجة السوق.

وأوضح الزعبي أن الشركة تعمل حالياً على شراء مجموعة من الأراضي التطويرية في المناطق التطويرية الواعدة في أبوظبي لاسيما في جزيرة الريم التي شهدت في الآونة الأخيرة طفرة عمرانية كبيرة، مضيفاً أن الشركة تهدف إلى بناء مشروعات سكنية جديدة لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها العاصمة في القطاعات الاقتصادية كافة.