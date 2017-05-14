استمرار المعارك غرب تعز وسط تقدم لـ «الشرعية»

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

تواصلت المعارك بين قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محيط معسكر «خالد بن الوليد» في بلدة موزع بمحافظة تعز.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بتحقيق قوات الشرعية تقدماً في بعض جبهات القتال شمال معسكر خالد، مشيرةً إلى تحرير عدد من المرتفعات الجبلية المتاخمة لمنطقة الهاملي شمال المعسكر، في حين استمر تبادل إطلاق القذائف المدفعية بين الطرفين في الجهة الجنوبية للمعسكر.

ونفذ طيران التحالف نحو 15 غارة على مواقع وتجمعات للميليشيات في معسكر خالد ومحيطه تركزت معظمها على مناطق جبلية في مفرق المخا، بينما أصابت 3 غارات أهدافاً في مركز بلدة موزع. وأكدت المصادر مصرع القيادي الحوثي «حمزة محمد المداني» وعدد من مرافقيه أمس الأول في الغارات الجوية للتحالف قرب معسكر خالد.

وتواصلت لليوم الثالث على التوالي أمس المواجهات العنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات في بلدة نهم شرق صنعاء. ودارت الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة في «وادي حريب نهم» ومنطقتي «المدفون وبران» جنوب غرب نهم. وذكر موقع الجيش اليمني أن «قتلى وجرحى من الميليشيا الانقلابية سقطوا خلال المعارك»، مؤكداً أيضاً تكبد الانقلابيين «خسائر فادحة في العتاد العسكري». كما تواصلت الاشتباكات بين الجانبين في بلدة صرواح آخر معقل للانقلابيين في محافظة مأرب شرق صنعاء. واستهدفت غارة جوية للتحالف موقعاً لميليشيات الحوثي وصالح في صرواح فيما كثفت قوات الشرعية قصفها المدفعي على مواقع الانقلابيين في البلدة.