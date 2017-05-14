محمد بن راشد والرئيس الأرجنتيني يستعرضان دفع مسيرة التعاون

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل، مساء أمس، الرئيس ماوريسيو ماكري، رئيس جمهورية الأرجنتين.

ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالرئيس الأرجنتيني والوفد المرافق، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين، تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

وتناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس ماوريسيو ماكري، خلال اللقاء، عدداً من المسائل التي تسهم في دفع مسيرة التعاون المنشود بين الجانبين، حيث أشار الرئيس الضيف إلى زيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس في العام 2013، والتي وصفها بالزيارة التاريخية التي أسست لبناء شراكة سياحية وتجارية واستثمارية بين بلاده ودولة الإمارات.

ونوه الرئيس الأرجنتيني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لبلاده مؤخراً، واعتبرها زيارة ناجحة ومهمة على طريق استمرار التواصل وتبادل وجهات النظر حول العديد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن أمله في تسيير خط جوي مباشر لشركة طيران الإمارات إلى العاصمة الأرجنتينية الذي من شأنه بناء جسور ثقافية وسياحية وتجارية بين شعبي البلدين، منوهاً بموقع دولة الإمارات كهمزة وصل ومركز تلاقٍ بين الشرق والغرب، وملتقى لثقافات العالم وحضاراته.

وأكد الرئيس الأرجنتيني مشاركة بلاده في معرض «إكسبو دبي 2020»، مشيداً بالمستوى الراقي للبنية التحتية في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كما حضره فيرناندو رامون مارتينيز، سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، والوفد الوزاري الرفيع المرافق للرئيس.