وزير التربية يكرم عائشة بديع محمد بطلة «تحدي القراءة» على مستوى البحرين

دبي (الاتحاد)

توج معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الشقيقة الطالبة عائشة بديع محمد، بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الثانية على مستوى مملكة البحرين، بالإضافة إلى 301 طالب وطالبة من الأكثر تميزاً على مستوى المملكة، كما كرم معاليه منى الشيخ يوسف الصديقي ونورية علي الحايكي كأفضل مشرفتين على مستوى المناطق التعليمية بالمملكة، ومدارس الإيمان الخاصة قسم البنات التي توجت بلقب المدرسة المتميزة على مستوى البحرين، وفق ما ذكره بيان صحفي أصدره مشروع تحدي القراءة العربي أمس، مشيراً إلى أن حفل التكريم أقيم بحضور نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي، وعدد من مسؤولي الوزارة وفريق التحدي وأولياء أمور الطلبة ومديري المدارس والمشرفين.

وعبر معالي الدكتور النعيمي بهذه المناسبة عن «خالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على مبادرته المتميزة بإطلاق مشروع تحدي القراءة العربي، باعتباره أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي، حيث كان لهذه المبادرة أبلغ الأثر في التشجيع على القراءة والاهتمام بها كجواز عبور إلى عالم المعرفة والانفتاح على عوالمها الواسعة».

من جانبها، أعربت نجلاء الشامسي عن سعادتها بحجم الدعم الرسمي للتحدي في البحرين، وأثنت على المشرفين وأولياء الأمور الذين أسهمت جهودهم في تعزيز مسيرة الطلبة المشاركين في الدورة الثانية من التحدي. وشهدت مملكة البحرين مشاركة 24.268 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في تحدي القراءة العربي بدورته الثانية.

العشرة الأوائل

كرم معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الطلبة الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في التحدي وهم على الترتيب: الطالبة جنان نبيل حسن العجيمي، الطالب مرتضى علي حسين ضيف، الطالبة أسيل علام الحنبلي، الطالبة شوق مشعل جمعة، الطالبة آشلي محمد مصطفى، الطالبة منار فيصل عيسى، الطالبة هبة حمزة عبد الحسين، الطالبة فاطمة جاسم محمد، في حين تقاسم المركز العاشر: الطالب محمد حسن العويناتي، والطالبة زينب إبراهيم المؤمن.