«التحالف الدولي» يناقش الأهداف وحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في مناطق الصراع

جنيف، سويسرا (الاتحاد)

استضافت العاصمة السويسرية يوم الجمعة الماضي، أول اجتماع لمجلس إدارة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق الصراع «ألف»، برئاسة مشتركة إماراتية - فرنسية، ممثلة في محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومعالي جاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي في فرنسا. وهدف الاجتماع إلى إحاطة أعضائه بآخر المستجدات، واتخاذ قرارات رئيسة حول الترتيبات الإدارية لتحالف «ألف» لضمان دخوله حيز التشغيل الكامل بحلول الربع الأخير من 2017.

وقال محمد خليفة المبارك: «يهدف هذا الاجتماع إلى تأكيد التزام جميع الأطراف الموقعة على (إعلان أبوظبي)، والحاجة الملحة إلى دعم هذا التحالف الدولي لتنفيذ أهدافه الكبرى الخاصة بحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في مناطق الصراع. ولا تستهدف مبادرات تحالف (ألف) التي سيتم تطبيقها خلال العامين المقبلين، حماية التراث الثقافي المهدد بالخطر وحسب، وإنما توعية مجتمعاتنا والعالم بأهمية استيعاب تاريخنا وحمايته من أجل الأجيال القادمة. وناقشنا خلال الاجتماع الأول لتحالف (ألف) أهدافنا للأعوام المقبلة، ونحن على ثقة بأن مجلس إدارة هذا التحالف سيدفع باتجاه إنجاز تلك الأهداف».

وشارك في الاجتماع: الشيخة حصة الصباح، رئيسة دار الآثار الإسلامية في الكويت، الدكتور علي الغضبان، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار من المملكة العربية السعودية، غاي أريندت وزير الثقافة في لوكسمبورغ، الفنان المغربي مهدي القطبي رئيس مؤسسة متحف المغرب، جان كلود غندور من مؤسسة غندور للفنون، ماريت ويستيرمان من موسسة أندور دبليو. ميلون، الدكتور ريتشارد كورين من معهد سميثسونيان، والدكتور ماركوس هيلغيرت من متحف بيرغامون.

ويعتبر التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق الصراع «ألف» مؤسسة دولية مقرها جنيف، وهي تتويج للمؤتمر الدولي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في مناطق الصراع، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي في ديسمبر 2016، ونتج عنه «إعلان أبوظبي» الذي نص على إطلاق مشروع طويل الأجل في إطار المبادرة الإماراتية - الفرنسية التي أطلقها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا أولاند لتأسيس تحالف دولي جديد يهدف إلى حماية التراث الثقافي في فترات النزاع المسلح.

وتم الإعلان عن تأسيس تحالف «ألف» في مارس الماضي خلال مؤتمر المتبرعين الذي استضافه متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس برئاسة كل من: فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور ومشاركة، إيرينا بوكوفا، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، ومحمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومعالي جاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وجان لوك مارتينيز، رئيس ومدير متحف اللوفر، وسمو الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ممثل سمو أمير الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، حيث تم جمع أكثر من 75 مليون دولار من الدول المشاركة والمؤسسات والشخصيات المهتمة بهذه القضية.