«تنظيم الاتصالات» تؤكد عدم تأثر الخدمات الحكومية الإلكترونية بفيروس «الفدية»

أبوظبي (الاتحاد)

أفاد فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب (aeCERT) التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأنه حتى مساء أمس لم ترد للهيئة أي حالات بتأثر الخدمات الحكومية الإلكترونية في الدولة بفيروس الفدية wannaCry. وأهابت الهيئة بالمسؤولين عن الأنظمة رفع درجة الجاهزية والمراقبة المستمرة للأنظمة لديهم وإبلاغ الهيئة في حالة تعرض أجهزتهم لهذا الفيروس.

وطالبت هيئة تنظيم الاتصالات مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات بعدم فتح الروابط والملفات التي تصلهم من مصادر مجهولة محاولة خداعهم لتنزيلها، ومن ثم اختراق أجهزتهم.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي أمس، إن آلاف المؤسسات حول العالم تعرضت خلال الساعات الماضية لسلسلة هجمات باستخدام فيروس الفدية من نوع WannaCry، مما تسبب في تشفير بياناتها مع المطالبة بدفع مبلغ مالي لقاء إعادتها.

وأشارت الهيئة إلى أن فيروس الفدية هو برنامج خبيث يصيب الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، ويقوم بتشفير بياناتها وقفلها بحيث لا يمكن الوصول إليها، إلا بعد دفع مبلغ مالي، موضحة أن آلية اختراق فيروس الفدية لأجهزة المستخدمين تبدأ بوصول رسالة أو رابط من شخص مجهول، ويكون محتوى الرابط عبارة عن ملف يحتوي على برمجيات خبيثة، ويغري المرسل الضحية بتنزيل الملف عبر خداعه بأنه ملف مهم أو شخصي، ومن ثم يقوم المستخدم بتحميل الملف في حاسبه الآلي أو هاتفه الذكي، حيث يقوم الفيروس بتشفير البيانات المهمة في الجهاز أو بتشفير الجهاز بأكمله، بحيث لا يستطيع المستخدم الوصول إلى بياناته، ويطلب المجرم من الضحية مبلغًا ماليًا «فدية» مقابل فك التشفير عن البيانات وإعادتها لطبيعتها.

ذكرت هيئة تنظم الاتصالات مجموعة من الخطوات تساعد المستخدمين على تقليل احتمال تعرضهم لفيروس الفدية، من بينها الحرص على إنشاء نسخة احتياطية من بيانات الجهاز باستمرار، لاسترجاعها في حال تعرضك للفيروس، وتجنب فتح الروابط القادمة من مصادر مجهولة، أو تحميل ملفات مرسلة من أشخاص مجهولين عبر البريد الإلكتروني، واستخدم برنامج أصلي مكافح للفيروسات وغير مقلد، مع القيام بتحديثه باستمرار.

كما طالبت الهيئة المستخدمين بتحديث نظام التشغيل في الهاتف وجهاز الحاسب الآلي باستمرار، والحرص على تحديث البرامج فيه، وتجنب الدخول للمواقع المشبوهة، والتأكد من تنزيل البرامج والتطبيقات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وتجنب البرامج المقرصنة.

وتناولت الهيئة في البيان كيفية تعامل المتضررين في حالة إصابة جهازهم بالفيروس، ناصحة إياهم بتجنب الانصياع للقراصنة، لأنه في حالة القيام بدفع المبلغ المطلوب، سيستمرون بالابتزاز وطلب المزيد من المال.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة إذا ما كان الجهاز المتضرر تابعاً لمؤسسة فعلى المتضرر إبلاغ قسم تقنية المعلومات مباشرة، وإيقاف العمليات في الجهاز أو الشبكة مباشرة والقيام باستعادة النسخة الاحتياطية، أما إذا كان الجهاز المتضرر جهازا شخصيا، فعلى صاحبه القيام بأخذه إلى الوكيل المعتمد لإصلاحه.