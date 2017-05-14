دبي (الاتحاد)

‬ينطلق ‬وفد ‬من ‬حكومة ‬دبي، ‬بقيادة ‬مؤسسة ‬دبي ‬لتنمية ‬الاستثمار، ‬في ‬زيارة ‬إلى ‬كندا ‬تستمر ‬5 ‬أيام، ‬يستعرض ‬الوفد ‬خلالها ‬المزايا ‬الاستراتيجية ‬لإمارة ‬دبي ‬بصفتها ‬اقتصاداً ‬معرفياً ‬ناشئاً ‬وبوابة ‬نحو ‬الأسواق ‬سريعة ‬النمو ‬في ‬الشرق ‬الأوسط ‬وشمال ‬أفريقيا ‬وما ‬حولها، ‬ورابطة ‬الدول ‬المستقلة، ‬وشبه ‬القارة ‬الهندية.

ويضم الوفد ممثلين من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومجمع دبي للعلوم، ومجموعة طيران الإمارات، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.

وسيلتقي الوفد رجال أعمال وخبراء تجاريين بمدينتي مونتريال وتورنتو، كما سيزور مواقع صناعية ومراكز ابتكار مختلفة لاستقطاب الاستثمارات إلى قطاع خدمات التصنيع والأعمال ذات القيمة المضافة العالية في دبي.

وقال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «نسعى إلى إطلاع أصحاب المشاريع والخبرات الكندية على المزايا الكبيرة التي ينطوي عليها وجودهم في دبي، وخصوصاً مع اقتراب الإمارة من موعد استضافة إكسبو دبي 2020 وتحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2021، التي تتمثل في بناء مدينة ذكية يقطنها سكان سعداء ومبدعون ومتمكنون».