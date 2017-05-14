«أبوظبي للجودة» يحدث مواصفات البنية التحتية للخدمات

أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات لإمارة أبوظبي، بعد اعتماده من لجنة البنية التحتية والبيئة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ويأتي هذا الإصدار نتيجة جهود حثيثة قام بها أكثر من 125 خبيراً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في أبوظبي على مدار 3 سنوات لمراجعة أكثر من 200 وثيقة مواصفات لمراجعتها وتحديثها عبر 10 مجموعات عمل رئيسية تمثل جميع قطاعات البنية التحتية للخدمات، وخلصت هذه المجموعات إلى تحديد كل الثغرات، ووضع التوصيات الفنية لتحسين المعايير القائمة، واقتراح سبل معالجتها.
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وحول هذا الموضوع، قال الدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة: «يعد مشروع تطوير الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية ثمرة تعاوننا الناجح مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات الاختصاص بقطاع البنية التحتية من أجل تحقيق انسيابية الإجراءات وضمان جودة عالية في هذا المجال.
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