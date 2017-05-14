  • الأحد 17 شعبان 1438هـ - 14 مايو 2017م
  03:13     الاتحاد الأوروبي يعتبر تجربة إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي "تهديدا للسلم العالمي"        03:27     الإمارات تدين اطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا وتدعو للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين    

بمشاركة 125 خبيراً من الجهات الحكومية والخاصة على مدار 3 سنوات

«أبوظبي للجودة» يحدث مواصفات البنية التحتية للخدمات
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 14 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات لإمارة أبوظبي، بعد اعتماده من لجنة البنية التحتية والبيئة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويأتي هذا الإصدار نتيجة جهود حثيثة قام بها أكثر من 125 خبيراً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في أبوظبي على مدار 3 سنوات لمراجعة أكثر من 200 وثيقة مواصفات لمراجعتها وتحديثها عبر 10 مجموعات عمل رئيسية تمثل جميع قطاعات البنية التحتية للخدمات، وخلصت هذه المجموعات إلى تحديد كل الثغرات، ووضع التوصيات الفنية لتحسين المعايير القائمة، واقتراح سبل معالجتها.

ويمثل إصدار الدليل المحدث حجر البداية لتحقيق الفوائد المرجوة من توحيد المواصفات على مستوى الإمارة، حيث يمثل هذا الدليل المرجع الشامل والوحيد لجميع مواصفات مواد البنية التحتية للخدمات المعمول بها في أبوظبي، الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية لتطبيق وتحقيق أهداف المشروع من قِبل جميع الجهات المعنية، إضافة إلى تسهيل عملية بناء مشاريع البنية التحتية في الإمارة.

وحول هذا الموضوع، قال الدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة: «يعد مشروع تطوير الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية ثمرة تعاوننا الناجح مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات الاختصاص بقطاع البنية التحتية من أجل تحقيق انسيابية الإجراءات وضمان جودة عالية في هذا المجال.

ونسعى من خلال توحيد المواصفات والمعايير في مجال البنية التحتية إلى توفير مرجع موحّد يخدم جميع قطاعات البنية التحتية للخدمات بما يصب في تحقيق أهداف خطة ابوظبي ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 